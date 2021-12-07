Новости 7 декабря: детали "экономического паспорта", "Большевик", резервы
О деталях "экономического паспорта". Совершеннолетние украинцы, родившиеся с 1 января 2019 года, получат более 620 тысяч гривен каждый.
О "Большевике". Средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" (1,429 млрд грн) 7 декабря поступили в бюджет.
Антимонопольный комитет еще не выносил решения о поданном повторном заявлении о предоставлении разрешения на покупку "Большевика" ООО "Дженерал Коммерс", связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого.
О резервах. На 1 декабря международные резервы Украины выросли на 3% до 30,5 млрд долларов.
О доходах от ренты. В законе о госбюджете на 2022 год Министерство финансов не учло дополнительных доходов от ренты на добычу железа, ожидаемые от закона №5600.
Об "Укрэнерго". В ближайшие два дня может быть заменен почти весь состав правления системного оператора "Укрэнерго".
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