Новости 7 декабря: детали "экономического паспорта", "Большевик", резервы

О деталях "экономического паспорта". Совершеннолетние украинцы, родившиеся с 1 января 2019 года, получат более 620 тысяч гривен каждый.

О "Большевике". Средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" (1,429 млрд грн) 7 декабря поступили в бюджет.

Антимонопольный комитет еще не выносил решения о поданном повторном заявлении о предоставлении разрешения на покупку "Большевика" ООО "Дженерал Коммерс", связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого.

О резервах. На 1 декабря международные резервы Украины выросли на 3% до 30,5 млрд долларов.

О доходах от ренты. В законе о госбюджете на 2022 год Министерство финансов не учло дополнительных доходов от ренты на добычу железа, ожидаемые от закона №5600.

Об "Укрэнерго". В ближайшие два дня может быть заменен почти весь состав правления системного оператора "Укрэнерго".

Эксклюзив ЭП:

Поколение Зе: Родившиеся при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет?

Президент Владимир Зеленский инициировал создание Фонда будущих поколений. Кто, когда и сколько получит от государства и достаточно ли денег для реализации инициатив власти? (укр)