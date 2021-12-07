В госбюджете-2022 не учли доходы от ренты из железной руды

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В законе о госбюджете на 2022 год Министерство финансов не учло дополнительных доходов от ренты на добычу железа, ожидаемые от закона №5600.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Экономической правды.

Там заявили, что не имели возможности учесть в доходной части бюджета возможный эффект от изменений в налогообложении добычи железной руды, ведь "окончательная редакция таких изменений была определена уже во время голосования за проект №5600 в сессионном зале".

Напомним, что во втором чтении комитет предлагал принять законопроект в редакции, предлагавшей уменьшить налогообложение ренты с железной руды. Базу налогообложения этого налога должны были уменьшить стоимость фрахта руды (доставки из порта Украины в Китай).

Однако уже в зале парламента согласованную комитетом правку, которая уменьшала налогооблагаемую базу рентой, поставили на подтверждение и провалили. Следовательно, в окончательной редакции закон №5600 был принят в более жесткой редакции для предприятий, специализирующихся на добыче руды.

В Минфине добавили, что рассчитывали показатели доходов проекта бюджета, который подавали на второе чтение парламента, на основе утвержденного налоговым комитетом Рады законопроекта №5600.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что пересмотрели поступления по добыче природного газа в бюджете на 2022 год в связи с обновлением прогнозов по ценам на газ в Украине и мире.

Именно от цен на газ и зависят поступления от ренты. Напомним, что в окончательной редакции бюджета поступления от этой ренты выросли на 22,7 млрд. грн.

Подробнее об основных показателях бюджета на 2022 год читайте в статье Ярослава Винокурова: Бюджет страны "большого строительства": по какой смете украинцы будут жить в 2022 году

Напоминаем:

Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2022 год во втором чтении и отдельно – в целом.

Ярослав Винокуров, ЭП