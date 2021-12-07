Международные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов

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На 1 декабря международные резервы Украины выросли на 3% до 30,5 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Прежде рост резервов обусловлен поступлением второго транша от Международного валютного фонда в 700 млн долларов в рамках программы сотрудничества Stand-by.

Кроме того, на динамику резервов повлияли операции по управлению государственным долгом. А именно, правительство получило 493 млн долларов валютных поступлений благодаря кредиту от Cargill Financial Services International в 250 млн евро и 167,4 млн евро от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

За обслуживание и погашение государственного долга в валюте было уплачено 481,7 млн. долларов. Из них 251,3 млн дол. направлены на ОВГЗ, 145,2 млн дол. – на еврооблигации. Кроме того, в ноябре правительство и Национальный банк уплатили 64,4 млн. долларов в пользу Международного валютного фонда.

Относительно интервенций на межбанке, первые недели ноября предложение валюты на валютном рынке превалировало спрос на нее. В то же время во второй половине месяца ситуация изменилась в обратном направлении.

С целью сглаживания чрезмерных колебаний Национальный банк выкупил на валютном рынке 1,2 млрд долларов и продал 792,6 млн долларов. По итогам ноября объемы чистой покупки валюты НБУ на межбанке составили 385,2 млн. дол.

Также на резервы повлияла переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют. Их стоимость за месяц снизилась на 135,6 млн дол.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напоминаем:

Международные резервы Украины в октябре выросли на 3,3% после стремительного падения в сентябре в результате выплат по госдолгу.

Экономическая правда