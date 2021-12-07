В "Укрэнерго" перед назначением Набсовета хотят сменить почти все правление

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В ближайшие два дня может быть заменен почти весь состав правления системного оператора "Укрэнерго".

Об этом свидетельствует копия приказа Министерства энергетики, находящегося в распоряжении ЭП.

По данным ЭП, на днях в устав компании были внесены изменения, согласно которым количество членов правления должно быть увеличено с 5 до 7.

Свои должности сохранят председатель правления Владимир Кудрицкий и член правления Марина Безрукова.

В то же время 7 декабря должны быть уволены:

Алексей Брехт – с поста и. о. члена правления и директора по эксплуатации и развитию сетей.

Максим Юрков – с должности члена правления и корпоративного секретаря.

Андрей Немировский – член правления.

В этот же день, 7 декабря, на должности членов правления планируется назначить:

Юрия Гапона.

Сергея Пушкаря.

Уже 8 декабря членами правления могут стать Дмитрий Олефир, Ярослав Помилуйко и Олег Козачук.

Напоминаем:

Номинационный комитет согласовал победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго".

Срок полномочий действующих членов наблюдательного совета "Укрэнерго" истек в октябре 2021 года.

Украина пообещала МВФ обеспечить, в частности, полноценную работу наблюдательного совета "Укрэнерго" до конца декабря 2021 года.

Николай Топалов, ЭП