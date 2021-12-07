Как совершеннолетние украинцы получат 600 тысяч: детали "экономического паспорта"

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Совершеннолетние украинцы, родившиеся с 1 января 2019 года, получат более 620 тысяч гривен каждый.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Кроме того, что нужно родиться позже в 2019 году, необходимо выполнить еще два условия: иметь украинское гражданство и проживать на территории Украины в течение последних 5 лет.

Выплаты в 620 тысяч грн прогнозируют в Офисе президента, который разрабатывал законопроект. Первое поколение детей, которые получат эти средства, появится в 2037 году. Всего в этот год придется уплатить 191 млрд грн.

Из бюджета деньги будут перечисляться в Фонд будущих поколений, который должен начать копить деньги с 2023 года. Ожидается, что первый государственный взнос составит 21,8 млрд. грн. Такая сумма должна возместить взносы в две минимальные зарплаты за всех детей, рожденных с 2019 по 2023 год.

Важно, что средства "на руки" никто не получит. Их будут перечислять напрямую на документально подтвержденные цели, список которых достаточно ограничен: высшее и профессионально-техническое образование в Украине, собственное жилье или пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде.

В критических случаях есть возможность досрочного снятия средств – в случае необходимости финансирования лечения тяжелых заболеваний (рак, инфаркт, инсульт, потребности в трансплантации жизненно важных органов и т.п.).

В случае смерти участника фонда средства получит его наследник без привязки к определенным законом целям.

Фонд будет наполняться средствами, получаемыми государством от рентной платы. Процент отчисления будет расти в течение 10 лет, в зависимости от вида ренты за использование недр общегосударственного значения:

для добычи полезных ископаемых: с 35% в 2023 году, до 70% в 2030 году (+5 п.п. ежегодно);

для добычи нефти, газового концентрата и газа: с 47,5% в 2023 году, до 95% в 2033 году (+5 п.п. ежегодно, а в последний год – на 2,5 п.п.);

в пределах континентального шельфа или морской экономической зоны: с 50% в 2023 году, до 100% в 2033 году (+5 п.п. ежегодно).

Больше о том, кто получит деньги, откуда их возьмут и хватит ли денег на программу, читайте в статье Экономической правды: Поколение Зе: рожденные при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет?

Напоминаем:

Законопроект об экономическом паспорте, внесенный президентом на рассмотрение Рады, предусматривает создание Фонда будущих поколений – государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта о введении экономического паспорта.

В команде власти ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вскоре на персональном счету каждого несовершеннолетнего украинца будут накапливаться средства за использование и добычу недр страны.

Дана Гордийчук, ЭП