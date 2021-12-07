Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 8 декабря на уровне 27,33 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,73 грн (на 7 декабря – 30,91 гривни).

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 8 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,38 гривни.

7 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.

7 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.

6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

Экономическая правда