Курс валют на 6 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,40 – 27,42 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,40 – 27,42 гривні;

Євро – 30,93 – 30,95 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,23 — 27,45 гривні. Євро купують за 30,64 гривні, продають за 31,01 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,23 – 27,45 гривні, євро – 30,64 – 31,01 гривні.

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 6 грудня на рівні 27,30 гривні.

3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.

Економічна правда