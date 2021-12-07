Курс валют на 7 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
7 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,31 - 27,33 гривни;
Евро – 30,83 – 30,85 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,24-27,36 гривни. Евро покупают за 30,70 гривни, продают за 30,86 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 27,23 – 27,45 гривни, евро – 30,64 – 31,01 гривни.
Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 8 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,38 гривни.
6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.
Экономическая правда
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