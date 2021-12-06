Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,30 – 27,32 гривні;
Євро – 30,82 – 30,84 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,23 — 27,42 гривні. Євро купують за 30,64 гривні, продають за 30,99 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,28 – 27,35 гривні, євро – 30,77 – 30,91 гривні.
Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 6 грудня на рівні 27,30 гривні.
6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,40 – 27,42 гривні.
3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.
Економічна правда
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