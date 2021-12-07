Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась

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7 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,27 - 27,29 гривни;

Евро – 30,67 – 30,69 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,21-27,39 гривни. Евро покупают по 30,60 гривни, продают по 30,92 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,26 – 27,28 гривни, евро – 30,69 – 30,81 гривни.

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 8 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,38 гривни.

7 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.

6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

Экономическая правда