Держзернова корпорація не має коштів на погашення китайського кредиту

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Державна зернова корпорація України не має достатньо коштів на виплати за китайським кредитом.

Про це в.о. голови правління ДПЗКУ Василь Коваленко розповів в інтерв’ю Укрінформу.

Кредит у 1,5 млрд доларів Корпорація отримала ще у 2012 році з поверненням до 2027 року. Його видали під українські держгарантії з метою налагодити систематичні постачання продукції до Китаю.

Державна гарантія означає, що, у разі неспроможності компанії погасити борг, за позику сплачуватимуть з державного бюджету.

"Якщо ми не знайдемо вихід, то доведеться відкривати державну гарантію, тобто сплачувати з держбюджету. Тут можливі два сценарії: або держава оплатить черговий платіж по кредиту, а це 96 млн доларів, або ж, на вимогу банку, сплачує залишок кредиту 900 млн доларів, плюс відсотки", – розповів Коваленко.

Він додав, що "жоден варіант нас не влаштовує, тому треба поспішати з рішенням". Наразі перемовини з китайською стороною не розпочинали, хоча треба обговорити реструктуризацію кредиту, зміну ставки й строків та окремо домовитися із торговельним партнером про ціни та умови постачання.

За його словами, за угодою 2012 року Україна мала постачати в Китай 5 млн тонн зерна щорічно, але насправді за всі роки поставлено близько 6 млн тонн. Претензії за невиконання постачань корпорація отримує постійно.

Нагадуємо:

Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка займеться питанням виплат Державної зернової корпорації за боргами перед китайськими держкомпаніями.

У першому півріччі 2021 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримала чисті збитки на суму 87,5 млн грн, за 5 років збитки сягнули 10 млрд грн.

Вищий антикорупційний суд виправдав трьох фігурантів справи про розтрату 88 млн грн Державної продовольчої зернової корпорації.