Держзернова корпорація не має коштів на погашення китайського кредиту
Державна зернова корпорація України не має достатньо коштів на виплати за китайським кредитом.
Про це в.о. голови правління ДПЗКУ Василь Коваленко розповів в інтерв’ю Укрінформу.
Кредит у 1,5 млрд доларів Корпорація отримала ще у 2012 році з поверненням до 2027 року. Його видали під українські держгарантії з метою налагодити систематичні постачання продукції до Китаю.
Державна гарантія означає, що, у разі неспроможності компанії погасити борг, за позику сплачуватимуть з державного бюджету.
"Якщо ми не знайдемо вихід, то доведеться відкривати державну гарантію, тобто сплачувати з держбюджету. Тут можливі два сценарії: або держава оплатить черговий платіж по кредиту, а це 96 млн доларів, або ж, на вимогу банку, сплачує залишок кредиту 900 млн доларів, плюс відсотки", – розповів Коваленко.
Він додав, що "жоден варіант нас не влаштовує, тому треба поспішати з рішенням". Наразі перемовини з китайською стороною не розпочинали, хоча треба обговорити реструктуризацію кредиту, зміну ставки й строків та окремо домовитися із торговельним партнером про ціни та умови постачання.
За його словами, за угодою 2012 року Україна мала постачати в Китай 5 млн тонн зерна щорічно, але насправді за всі роки поставлено близько 6 млн тонн. Претензії за невиконання постачань корпорація отримує постійно.
Нагадуємо:
Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка займеться питанням виплат Державної зернової корпорації за боргами перед китайськими держкомпаніями.
У першому півріччі 2021 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" отримала чисті збитки на суму 87,5 млн грн, за 5 років збитки сягнули 10 млрд грн.
Вищий антикорупційний суд виправдав трьох фігурантів справи про розтрату 88 млн грн Державної продовольчої зернової корпорації.
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