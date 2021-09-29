Розтрата 88 мільйонів: суд виправдав фігурантів справи Держзернової корпорації
Вищий антикорупційний суд виправдав трьох фігурантів справи про розтрату 88 млн грн Державної продовольчої зернової корпорації.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Transparency International.
А саме, 29 вересня виправдальні вироки отримали колишній в.о. голови ДПЗКУ Валерій Томіленко та директори елеваторів Григорій Шквиря та Юрій Селюченко.
Томіленка звинувачували у розтраті близько 88 млн грн держкорпорації у 2015 році у змові з двома директорами елеваторів.
У суді вирішили, що прокурори не змогли довести вину фігурантів. Також, повідомила TI, колегія суддів постановила зняти арешт з помешкань та авто обвинувачених і повернути заставу у розмірі 2,5 млн грн.
У САП одразу заявили, що оскаржать вирок: "Прокурор САП не погоджується з вказаним рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції".
Нагадуємо:
За версією слідства, у 2015 році Томіленко підписав два договори щодо поставки кукурудзи з ПАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" та ПАТ "Васильківхлібпродукт".
За ними було згодом здійснено 50 млн гривень та 38,5 млн гривень передоплати. Товару не надійшло, а керівництво ДПЗКУ декларувало отримання прибутку за обома договорами.
Внаслідок цього підприємство втратило 88 млн грн.
Детективи Національного антикорупційного бюро затримали екс-голову держкорпорації Томіленка 26 липня 2016 року. Згодом його взяли під варту на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 5 млн гривень
Валерій Томіленко був виконувачем обов’язків голови та першим заступником голови ДПЗКУ з грудня 2014 до кінця квітня 2015 року.
У 2015 році Економічна правда опублікувала розслідування про вимивання коштів з корпорації: Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів
За підрахунками ЕП, за 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більше 200 млн дол. Частина коштів була виведена з компанії у 2014 році. Саме в період, коли уряд очолював Арсеній Яценюк, а міністерство аграрної політики - "свободівець" Ігор Швайка. Держкомпанію тоді очолював Петро Вовчук.
Економічна правда
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