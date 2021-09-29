Розтрата 88 мільйонів: суд виправдав фігурантів справи Держзернової корпорації

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Вищий антикорупційний суд виправдав трьох фігурантів справи про розтрату 88 млн грн Державної продовольчої зернової корпорації.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Transparency International.

А саме, 29 вересня виправдальні вироки отримали колишній в.о. голови ДПЗКУ Валерій Томіленко та директори елеваторів Григорій Шквиря та Юрій Селюченко.

Томіленка звинувачували у розтраті близько 88 млн грн держкорпорації у 2015 році у змові з двома директорами елеваторів.

У суді вирішили, що прокурори не змогли довести вину фігурантів. Також, повідомила TI, колегія суддів постановила зняти арешт з помешкань та авто обвинувачених і повернути заставу у розмірі 2,5 млн грн.

У САП одразу заявили, що оскаржать вирок: "Прокурор САП не погоджується з вказаним рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції".

Нагадуємо:

За версією слідства, у 2015 році Томіленко підписав два договори щодо поставки кукурудзи з ПАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" та ПАТ "Васильківхлібпродукт".

За ними було згодом здійснено 50 млн гривень та 38,5 млн гривень передоплати. Товару не надійшло, а керівництво ДПЗКУ декларувало отримання прибутку за обома договорами.

Внаслідок цього підприємство втратило 88 млн грн.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали екс-голову держкорпорації Томіленка 26 липня 2016 року. Згодом його взяли під варту на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 5 млн гривень

Валерій Томіленко був виконувачем обов’язків голови та першим заступником голови ДПЗКУ з грудня 2014 до кінця квітня 2015 року.

У 2015 році Економічна правда опублікувала розслідування про вимивання коштів з корпорації: Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів

За підрахунками ЕП, за 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більше 200 млн дол. Частина коштів була виведена з компанії у 2014 році. Саме в період, коли уряд очолював Арсеній Яценюк, а міністерство аграрної політики - "свободівець" Ігор Швайка. Держкомпанію тоді очолював Петро Вовчук.

Економічна правда