Госзерновая корпорация получила план реструктуризации китайского кредита

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Министерство экономики согласовало план реструктуризации китайского кредита Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

Об этом сообщила пресс-служба ГПЗКУ.

Речь идет о кредите в 1,5 млрд долларов перед Экспортно-импортным банком Китая.

"Министерство экономики, как орган управления, предоставило согласие на совершение АО "ГПЗКУ" крупной сделки по внесению изменений в договор", - говорится в заявлении.

Сейчас Кабинет Министров разрабатывает инициацию переговоров на межгосударственном уровне с китайской стороной.

Кредит в 1,5 млрд долларов Корпорация получила еще в 2012 году с возвращением к 2027 году. Его выдали под украинские госгарантии с целью наладить систематические поставки продукции в Китай.

Государственная гарантия означает, что в случае несостоятельности компании погасить долг, долг будут платить из государственного бюджета.

Напоминаем:

Государственная зерновая корпорация Украины не имеет достаточно средств на выплаты по китайскому кредиту.

Правительство создало межведомственную рабочую группу, которая займется вопросом выплат Государственной зерновой корпорации по долгам перед китайскими госкомпаниями.

В первом полугодии 2021 года "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получила чистые убытки на сумму 87,5 млн грн, за 5 лет убытки достигли 10 млрд грн.

Высший антикоррупционный суд оправдал трех фигурантов дела о растрате 88 млн грн Государственной продовольственной зерновой корпорации.

Экономическая правда