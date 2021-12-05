Новости выходных: падение Bitcoin, китайский автопроизводитель возвращается в Украину

О Carlsberg. Евгений Шевченко, возглавляющий украинский офис Carlsberg с 2014 года, покидает свой пост по своему желанию.

Об авторынке. Корпорация УкрАВТО подписала соглашение о дистрибьюции и сервисной поддержке автомобилей GEELY на территории Украины.

О криптовалюте. Стоимость Bitcoin в ночь с пятницы на субботу снизилась с 57,4 тысяч долларов до 42,8 тысяч.

Об "открытом небе". Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которые должны были заработать в декабре, переносятся сроком не раньше января.

О госприбыли. Предполагается, что в 2022 году госпредприятия должны уплатить 48,5 млрд грн дивидендов, что составляет 4% доходов госбюджета.