Госпредприятия должны уплатить почти 50 миллиардов дивидендов в 2022 году

Предполагается, что в 2022 году госпредприятия должны уплатить 48,5 млрд грн дивидендов, что составляет 4% доходов госбюджета.

Об этом говорится в публикации SOE Weekly для ЭП.

По сравнению с 2021 годом в госбюджете на 2022 год предусмотрено увеличение запланированных поступлений от дивидендов госпредприятий на 68%.

"При этом причины такого повышения остаются непонятными", - говорится в публикации.

Напоминаем:

Согласно отчету Госказначейства, поступления от дивидендов за первые три квартала 2021 составили 26,8 млрд грн. В свою очередь, за весь 2021 год размер выплаченных госпредприятиями дивидендов должен составить 28,8 млрд. грн.

2 декабря Верховная Рада приняла Закон о госбюджете на 2022 год.