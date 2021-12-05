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Укр / Рус

Китайский производитель авто возвращается на рынок Украины

Воскресенье, 5 декабря 2021, 13:27
 

Корпорация УкрАВТО подписала соглашение о дистрибьюции и сервисной поддержке автомобилей GEELY на территории Украины. 

Об это сообщается в пресс-релизе.

Таким образом в 2022 году бренд GEELY официально возвращается на местный рынок, после почти десяти лет отсутсвия.

Напоминаем:

Geely Auto - это основная дочерняя компания Geely Holding Group, глобальной автомобильной группы. Компания имеет контрольные пакеты акций многих известных международных брендов и партнерских отношений, таких как 99% акций Volvo, 51% контрольных пакетов акций Lotus и 9,7% акций Daimler AG. 

В 2020 году Mercedes-Benz и Geely Holding объявили об официальном создании глобального совместного предприятия smart Automobile Co., Ltd.

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Экономическая правда
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