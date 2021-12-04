Директор Carlsberg в Украине покидает компанию

ДЖЕРЕЛО: HUXLEY.MEDIA

Евгений Шевченко, который возглавляет украинский офис Carlsberg с 2014 года, покидает свой пост по своему желанию.

Об этом он написал на facebook.

"19 лет в компании (Россия, Латвия, Узбекистан, снова Россия), потом почти 9 лет в Украине - оказались too much. Хватит. Пора и честь знать. Звали в Юго-Восточную Азию - не поехал. Семейные причины, КОВИД и т.д", - заявил Шевченко.

Он написал, что уходит с гордостью и благодарит команду.

"Мы запустили К1664 и "Гараж", которые "порвали" рынок. Мы построили прекрасную "Львиварню", которая стала жемчужиной моего любимого Львова. И это - только малая часть того, чего мы достигли. Есть еще работа с "ОЕ", "Евровидение", "Захар Беркут" и, наконец, спонсорство Национальной сборной по футболу", - написал он.

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