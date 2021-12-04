Bitcoin за сутки подешевел почти на 18%
Суббота, 4 декабря 2021, 12:05
Стоимость Bitcoin за прошедшие сутки снизилась с 57,4 тысяч долларов до 42,8 тысяч.
Об этом известно исходя из данных торгов.
По состоянию на 12:оо по Киеву субботы, 4 декабря, криптовалюта торгуется на отметке 47,5 тысяч долларов. Это минимум с конца сентября.
Напоминаем:
Всемирная организация здравоохранения установила, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке, более высокая вероятность повторного заражения человека, курс криптовалюты ответил падением.
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