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Bitcoin за сутки подешевел почти на 18%

Суббота, 4 декабря 2021, 12:05
 
UNSPLASH

Стоимость Bitcoin за прошедшие сутки снизилась с 57,4 тысяч долларов до 42,8 тысяч.

Об этом известно исходя из данных торгов.

По состоянию на 12:оо по Киеву субботы, 4 декабря, криптовалюта торгуется на отметке 47,5 тысяч долларов. Это минимум с конца сентября.

Напоминаем:

Всемирная организация здравоохранения установила, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке, более высокая вероятность повторного заражения человека, курс криптовалюты ответил падением.

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