Новості 3 декабря: Нафтогаз нашел новое газовое месторождение, тарифы на транспорт

ФОТО КИЕВПАСТРАНС

О тарифах. Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал новые цены на проезд в общественном транспорте, которые ориентировочно планируют принять после отопительного сезона.

Об Ахметове. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова намекнула, что в ее ведомстве имеют более 200 уголовных производств против компаний и предприятий, связанных с Ринатом Ахметовым.

Об акциях. Один из работающих в Украине банков планирует запустить функцию торговли ценными бумагами иностранных компаний с помощью своего банковского приложения.

О газе. Компания "Укргаздобыча" открыла новое месторождение с перспективными ресурсами до 5 млрд куб. м газа – новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области.

О ценах. Цены на продовольствие в мире продолжают расти в ноябре и превышают уровни 2011 из-за зерно и молочной продукции

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