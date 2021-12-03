Новості 3 декабря: Нафтогаз нашел новое газовое месторождение, тарифы на транспорт
О тарифах. Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал новые цены на проезд в общественном транспорте, которые ориентировочно планируют принять после отопительного сезона.
Об Ахметове. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова намекнула, что в ее ведомстве имеют более 200 уголовных производств против компаний и предприятий, связанных с Ринатом Ахметовым.
Об акциях. Один из работающих в Украине банков планирует запустить функцию торговли ценными бумагами иностранных компаний с помощью своего банковского приложения.
О газе. Компания "Укргаздобыча" открыла новое месторождение с перспективными ресурсами до 5 млрд куб. м газа – новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области.
О ценах. Цены на продовольствие в мире продолжают расти в ноябре и превышают уровни 2011 из-за зерно и молочной продукции
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