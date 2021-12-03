"Укргазвидобування" відкрила родовище з запасами газу до 5 мільярдів кубів
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Перша пошукова свердловина, яка відкрила родовище, забезпечує 239 тис куб. м газу на добу. За попередніми оцінками, ресурси родовища становлять до 5 млрд куб. м газу", - йдеться у повідомленні.
"Результати пошуково-розвідувальних робіт вказують на високу перспективність родовища. Це також підтверджує наявне поблизу Волохівське родовище, яке вже розробляє компанія", - додали в "Укргазвидобуванні".
Свердловина має вертикальний профіль та глибину 4 150 м. Наразі продовжуються випробування і дослідження свердловини.
"Укргазвидобування" планує подальшу програму пошуково-розвідувальних робіт на новому родовищі.
Нагадаємо:
За 10 місяців 2021 року "Укргазвидобування" видобула 11,366 млрд кубометрів газу - порівняно з аналогічним періодом минулого року зниження видобутку становить 4,5% або 0,541 млрд куб. м.
Екоонмічна правда
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