Новости выходных: изменения в правлении УЗ, выплата "єПідтримки"

О 2022. Согласно отчету британского аналитического центра CEBR, в 2022 году объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов долларов.

О МВФ. Аналитики по вопросам корпоративного управления заявили, что Правительство не выполнило обязательства по обновленному меморандуму с МВФ о продаже по меньшей мере трех крупных ГП до конца декабря 2021 года.

Об УЗ. Кабинет Министров изменил состав правления АО "Укрзализныця".

О "тысяче Зеленского". 24 декабря деньги по программе "єПідтримки" начали начислять ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

О газе. Кабинет Министров разрешил бюджетным учреждениям осуществлять в декабре стопроцентную предоплату за природный газ по договорам с "Нефтегаз Трейдингом".