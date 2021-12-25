Кабмин разрешил бюджетникам в декабре стопроцентную предоплату за газ
Кабинет Министров разрешил бюджетным учреждениям осуществлять в декабре стопроцентную предоплату за природный газ по договорам с "Нефтегаз Трейдингом".
Об этом говорится в постановлении №1358.
Документом вносятся изменения в постановление о карантинных мерах №641 от 20 июля 2020 года, запрещающее предоплату товаров, работ и услуг, приобретаемых за бюджетные средства, на период карантина.
Следовательно, бюджетные учреждения получили право осуществить стопроцентную предоплату стоимости природного газа за декабрь текущего года.
Напоминаем:
НАК "Нафтогаз Украины" предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ – 13,7 гривни за кубометр (с транспортировкой и НДС – 16,8 гривни).
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