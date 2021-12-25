Начались выплаты "єПідтримки" через госбанки

ФОТО НБУ

24 декабря деньги по программе "єПідтримки" начали начислять ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Там добавили, что более 3,6 миллионов человек уже открыли специальные счета в этих банках.

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Напоминаем:

Monobank и Альфа-банк 16 декабря начали первые выплаты по программе єПідтримка.

Украинцы открыли в банках более миллиона карточек для получения выплат по программе "єПідтримка".

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривень через приложение "Дія".

На эту инициативу президента из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривень – 8 из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.