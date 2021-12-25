Украина не выполнила обязательство меморандума с МВФ по приватизации — аналитики

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Аналитики по вопросам корпоративного управления заявили, что Правительство не выполнило обязательства по обновленному меморандуму с МВФ о продаже по меньшей мере трех крупных ГП до конца декабря 2021 года.

Об этом сообщается в публикации Soe Weekly для ЭП.

"Согласно обновленному Меморандуму МВФ, украинское правительство взяло на себя обязательство начать тендеры по продаже по меньшей мере трех крупных ГП до конца декабря 2021 года, включая "ОГХК", "Первый Киевский машиностроительный завод" и "Президент-отель".

Однако ни один из этих аукционов не состоится до этого срока", – сообщили они.

Так, аукцион "ОГХК" снова перенесен, продажа "Первого киевского машиностроительного завода" (больше известного как "Большевик") Антимонопольный комитет приостановил, а аукцион "Президент-Отеля" по состоянию на сегодняшний день так и не объявлен.

Напоминаем:

В Фонд государственного имущества поступили две заявки на участие в аукционе по приватизации АО ОГХК, который был запланирован на 20 декабря 2021 года. Одна из заявок не отвечала требованиям действующего законодательства, поэтому аукцион признан несостоявшимся.

Международные компании, несмотря на заинтересованность в объекте, не готовы участвовать в приватизации АО "ОГХК" без предоставления правительством гарантий защиты крупных инвестиций.

Антимонопольный комитет по собственной инициативе проверит соблюдение конкуренции во время аукциона по продаже киевского Большевика.

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов.

Украина и Международный валютный фонд 18 октября достигли согласия на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-By.