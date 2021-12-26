Исследование: в 2022 году мировая экономика впервые превысит 100 триллионов долларов.

Согласно отчету британского аналитического центра CEBR, в 2022 году объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

По их данным Китай может опередить США и стать первой мировой экономикой в ​​2030 году, что на два года дольше, чем прогнозировалось ранее. А Индия уже в том же 2022 году может опередить Францию, а затем Великобританию в 2023 году, чтобы восстановить свое место шестой крупнейшей экономики мира.

Германия идет к тому, чтобы опередить Японию по уровню объема экономики в 2033 году. В центре подчеркнули, что важным вопросом в 2022 году будет противодействие инфляции, которая например в США достигла рекордных за последнее время 6,8%.

Напоминаем:

В марте В МВФ заявили о более быстром восстановлении мировой экономики, но оно неравномерное, и есть тревожные признаки роста разрыва между развитыми и развивающимися экономиками.