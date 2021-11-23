Украина получит от МВФ второй транш в 700 миллионов долларов

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Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов.

Об этом известно из сообщения на сайте МВФ.

Так, 22 ноября 2021 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной.

Как результат, МВФ согласовал продление программы до конца июня 2022 года. Также Фонд согласовал просьбу Украины относительно того, чтобы при оценке во внимание не принимался результат декабря 2020 года по гарантированному государством долгу, ведь правительство уже применило действия по улучшению ситуации.

Решение Фонда разблокирует второй транш для Украины в рамках программы в объеме 500 млн специальных прав заимствований, или 699 млн долларов.

Продолжение выполнения программы stand-by позволит Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 млрд СДР, то есть более 2 млрд долларов.

Как ранее было согласовано на уровне персонала, программа в дальнейшем будет сосредоточена на:

Согласовании фискальной политики с условиями устойчивости среднесрочного долга с одновременной защитой социально уязвимых групп; усилении администрирования доходов бюджета и уменьшении фискальных рисков от квазифискальных операций, в частности в энергетическом секторе;

Обеспечении независимости центрального банка и сосредоточении монетарной политики на возвращении инфляции до целевых значений;

Обеспечении финансового здоровья банков для оживления банковского кредитования частного сектора;

Борьбе с коррупцией и развития внедрения судебной реформы;

Уменьшении роли государства и частного интересов в экономике для улучшения бизнес-среды, укреплении корпоративного управления, привлечении инвестиций и увеличении потенциала экономики.

Программа сотрудничества с МВФ stand-by рассчитана на 18 месяцев и на помощь в размере 3,6 млрд СДР (эквивалент 5 млрд долларов). Ее утвердили 9 июня 2020 года. Программа направлена на обеспечение поддержки Украины в преодолении последствий пандемии COVID-19 и содержит ряд требований по важным структурным реформам для уменьшения ключевых уязвимостей.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил решение МВФ и отметил, что средства будут направлены на борьбу с последствиями COVID-19 и финстабильность.

Вдячний раді директорів @IMFNews за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення 🇺🇦 траншу обсягом близько $700 млн. Ці кошти ми спрямуємо на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками #COVID19. Програма МВФ буде продовжена. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2021

Национальный банк также рассказал о направлениях, закрепленных за регулятором в рамках программы. В частности, речь идет об усилении независимости НБУ, достижении инфляционной цели 5%, реформировании государственного банковского сектора и дальнейшем внедрении реформы корпоративного управления.

Также перед НБУ стоит задача уменьшения расходов государства на обанкротившиеся банки, снижение уровня неработающих кредитов и усиление системы банковского надзора, регулирование небанковского финансового сектора и т.д.

Напоминаем:

Украина и Международный валютный фонд 18 октября достигли согласия на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-By.

Экономическая правда