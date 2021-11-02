Приватизация "Большевика": АМКУ проверит, был ли сговор Хмельницкого и Черновецкого

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Антимонопольный комитет по собственной инициативе проверит соблюдение конкуренции во время аукциона по продаже киевского Большевика.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

Так, АМКУ приступил к исследованиям о наличии или отсутствии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже АО "ПКМЗ" в Киеве.

"В ходе исследования Комитет проверит приведенные в средствах массовой информации факты о возможных неконкурентных действиях участников аукциона", - отметили в АМКУ.

Ранее Экономическая правда сообщала о том, что бизнесмены Василий Хмельницкий и Степан Черновецкий тайно сговорились для создания выгодных для себя условий приватизации "Большевика".

Подробно о приватизации "Большевика" читайте в статье Александра Колесниченко и Даны Гордийчук: Приватизация за семь минут. Как Хмельницкий и Черновецкий "разыграли" "Большевик"

Напоминаем:

"ПКМЗ" продали на аукционе 27 октября. Несмотря на ожидаемую на рынке цену в несколько миллиардов и сообщение Фонда госимущества о 15 потенциальных инвесторах, цена продажи едва оттолкнулась от стартовой.

Так, первый объект крупной приватизации с нулевых и 36 га неподалеку от центра Киева получила компания ООО "Дженерал Коммерс". Заплатила она всего на 40 млн грн выше стартовой цены – 1,4 млрд грн.

В результате семиминутных торгов владельцем ПКМЗ стал консорциум инвесторов, среди которых – владелец компании "А-девелопмент" Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Акционером UDP также Василий Хмельницкий.

На торгах ни одной ставки не сделала компания ДК Инвест Степана Черновецкого. Причиной такого поведения ЭП называли возможные "закулисные договоренности" с Черновецким, чтобы за выгодную цену получить часть недвижимости.

Параллельно с аукционом продолжались судебные споры по отчужденным цехам КПМЗ, которые незаконно получила компания "Агромил дистрибьюшн" в 2019 году. Собеседник ЭП на правах анонимности заявил, что она аффилирована с победителем торгов. ЭП также нашла факты, указывающие на такую связь.

Таким образом, судебные споры вокруг отчужденной недвижимости завода отпугали потенциальных инвесторов. Собеседник ЭП также рассказал, что "Хмельницкий и Иванов отправляли гонцов ко всем потенциальным инвесторам "Большевика" и настойчиво просили не участвовать в приватизации завода".

Экономическая правда