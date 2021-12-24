Новости 24 декабря: предпринимателей в селе освободили от кассовых аппаратов, еще один порт передали в концессию

О кассовых аппаратах. Кабинет министров освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.

О концессии. Министерство инфраструктуры, "Администрация морских портов, "Рисоил-Херсон" и "Херсонский порт" 23 декабря подписали акты о передаче в концессию имущества ГП "Херсонский морской торговый порт" на 30 лет.

О ценах на газ. Усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации и за последние два дня обвалил цены на газ в Европе на треть от исторического максимума 21 декабря.

Предприятия кондитерской отрасли вынуждены приостанавливать производство части ассортимента продукции из-за рекордного роста цен на газ.

О дотациях для производителей продуктов. Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей и производителей других социальных пищевых товаров из-за роста цен на газ.

О Северном потоке-2 и Украине. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Украина бы выиграла от запуска "Северного потока-2" за счет снижения цен на спотовом рынке Европы, откуда страна закупает для себя газ.

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Как новый орган будет проверять бизнес, сколько налоговых милиционеров туда трудоустроят, какие дела будет расследовать и зачем БЭБ вооруженные подразделения "физической защиты".(укр)