Правительство отменило обязательные кассовые аппараты для предпринимателей в селе

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Кабинет министров освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

От обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров) при условии непревышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

"Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, что будет иметь негативные последствия для бизнеса", – отметила глава министерства экономики Юлия Свириденко.

Также, по ее словам, использовать программные РРО, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным Интернетом или его отсутствия в селах.

"Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников, и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО", – прокомментировала министр.

В Минэкономики напомнили, что с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, проводящие наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

Экономическая правда