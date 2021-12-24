Путин считает, что Украина выиграла бы от запуска "Северного потока-2"

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Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Украина бы выиграла от запуска "Северного потока-2" за счет снижения цен на спотовом рынке Европы, откуда страна закупает для себя газ.

Об этом он сказал на совместном заседании Государственного совета и Совета при президенте науки и образования, передает "Интерфакс-Украина".

"По поводу "Северного потока 2" - это еще и глупо - для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительное поступление объемов газа на европейский рынок, безусловно, снизило бы цену на бирже, на споте", - сказал Путин.

"А поскольку многие страны, кстати, говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня (это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую) – и для них цена упала бы – и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят. Это странно, но хорошо, это их выбор. Не мы же придумали, это они придумали", - добавил президент России.

По словам Путина, Польша отодвинула Россию от управления газопроводом Ямал-Европа, что могло привести к нынешним кризисным явлениям на европейском рынке.

"Теперь еще остановили в аверсном режиме движение газа по "Ямалу-Европе". У нас, кстати, там 45% принадлежит "Газпрому". Но нас польская сторона отодвинула от управления этой системой. Ну сами так управляют: одни потребители не заказывают дополнительный объем газа, а другие взяли - в реверсном режиме, в обратную сторону запустили - наш газ, собственно говоря", - добавил он.

Напоминаем:

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал одной из составляющих роста спотовых цен на газ, который сейчас наблюдается в Европе, спрос со стороны Украины.

21 декабря спотовая цена газа в Европе превысила рекордные 2,2 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне информации об остановке и развороте в реверс газопровода "Ямал-Европа", а также падении ветрогенерации в регионе.

В ноябре и декабре российский "Газпром" часто прерывал транзит топлива по газопроводу "Ямал-Европа", из-за чего он переходит в реверсный режим – газ идет с запада на восток.

По состоянию на утро 20 декабря уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы снизился до 59,57% от их максимальной вместимости – это на 16,3 п.п. ниже среднего значения за последние пять лет.