Цены на газ в Европе рухнули на 40%

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Усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации и за последние два дня обвалил цены на газ в Европе на треть от исторического максимума 21 декабря.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе в четверг вырос до 13,8% после 7,1% в среду и трехмесячного минимума в 5,52% во вторник. С 13 по 19 декабря вклад ветряков в выработку электроэнергии в Европе составил в среднем 13,7%.

В четверг торги газом (контракт "на день вперед") на TTF завершились на уровне 1485 долларов за тысячу кубометров после 1997 долларов в среду и рекордных 2138 долларов за тысячу кубометров во вторник.

Утром в пятницу январский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures торгуется на уровне 1300 долларов за тысячу кубов.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до 57,5% от вместимости (данные на утро четверга) - это на 17,3 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет. За газовые сутки 22 декабря отбор газа из ПХГ Европы составил 776 млн куб. м, что является максимальным показателем с начала сезона отбора.

Поступление в европейскую сеть газа с терминалов по приему СПГ в декабре 2021 года растет на рекордные 66% год к году. Импорт СПГ в декабре может быть максимальным за последние семь месяцев.