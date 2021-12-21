Новости 21 декабря: штраф Roshen, аварийная помощь со Словакии, рекордные урожай и цены на газ

О штрафе Roshen. Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний, связанных с народным депутатом Петром Порошенко, на общую сумму 283,63 миллиона гривень.

Об аварийной помощи. Украина на ночь 21 декабря пригласила аварийную помощь из Словакии из-за аварийного отключения энергоблока №7 Бурштынской ТЭС ДТЭК Рината Ахметова.

О газе. Цены на газ на торгах 21 декабря пересекли отметку в 2000 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом.

Об урожае. Украина собрала рекордный за историю независимости урожай и превысила предварительный прогноз в 100 млн тонн.

Об угле. Ни на одной украинской теплоэлектростанции не соблюдены гарантированные запасы угля, хотя за неделю объем вырос на 0,8%.

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