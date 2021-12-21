Ни одна ТЭС до сих пор не имеет минимальных запасов угля

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Ни на одной украинской теплоэлектростанции не соблюдены гарантированные запасы угля, хотя за неделю объем вырос на 0,8%.

Об этом говорится в данных Министерства энергетики.

Так, на 21 декабря фактические запасы угля на ТЭС составили 463,4 тыс. тонн против 459,6 тыс. тонн на 14 декабря.

Ни на одной электростанции до сих пор не соблюдены минимальные требования, являющиеся одним из лицензионных условий работы предприятий.

По данным на 14 декабря, запасы за неделю больше, в 3,6 раза до 28,4 тыс. тонн выросли на Углегорской ТЭС (Центрэнерго). Также пополнились составы Кураховской (ДТЭК), Запорожской (ДТЭК), Трипольской (Центрэнерго) и Славянской (Донбассэнерго) ТЭС. На остальных станциях запасы продолжили сокращаться.

В частности, больше запасов угля потеряли на двух станциях ДТЭК Рината Ахметова, Добротворской (-36%), Приднепровской (-42%) ТЭС, а также на Змиевской (-25%) ТЭС государственного Центрэнерго.

Напоминаем:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, позволила угольным электростанциям закупать газ для производства электроэнергии.

Служба безопасности письмом к правительству от 8 декабря предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.

В то же время премьер-министр Денис Шмигаль заявляет, что проблема дефицита угля в Украине сейчас решена.

С началом отопительного сезона в Украине ситуация с накоплением угля на складах ТЭС и ТЭЦ ухудшилась.

В Украине на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не соблюдены минимальные требования по запасам угля.

Экономическая правда