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В этом году собран рекордный за историю Украины урожай

Вторник, 21 декабря 2021, 14:54
 
getty images

Украина собрала рекордный за историю независимости урожай и превысила предварительный прогноз в 100 млн тонн.

Об этом сообщил министр агрополитики Роман Лещенко.

"Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства!" – написал Лещенко.

По словам министра, зерновых и зернобобовых в этом году собрано более 84 млн. тонн, масличных культур – 22,6 млн. тонн.

Таким образом, показатель превысил предварительные прогнозы ведомства в 100 млн тонн.

Напоминаем:

В мае Минагрополитики оценивало нынешний урожай в 100 млн тонн.

В Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что является рекордным количеством независимой Украины.

Только благодаря рекордному урожаю зерновых ВВП Украины вырастет на 0,8 п.п.

Экономическая правда

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аграрии

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