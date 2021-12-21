В этом году собран рекордный за историю Украины урожай
Украина собрала рекордный за историю независимости урожай и превысила предварительный прогноз в 100 млн тонн.
Об этом сообщил министр агрополитики Роман Лещенко.
"Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства!" – написал Лещенко.
По словам министра, зерновых и зернобобовых в этом году собрано более 84 млн. тонн, масличных культур – 22,6 млн. тонн.
Таким образом, показатель превысил предварительные прогнозы ведомства в 100 млн тонн.
Напоминаем:
В мае Минагрополитики оценивало нынешний урожай в 100 млн тонн.
В Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что является рекордным количеством независимой Украины.
Только благодаря рекордному урожаю зерновых ВВП Украины вырастет на 0,8 п.п.
Экономическая правда
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