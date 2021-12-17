Шмигаль: "Проблема с углем решена"
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена.
Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
"О наличии угля. Пока баланс положительный: мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц", – заявил Шмигаль.
По словам премьера, с углем проблематика решена, по информации Минэнерго. "По запасам газа - их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон", - добавил глава правительства.
Напоминаем:
Служба безопасности письмом к правительству от 8 декабря предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.
С началом отопительного сезона в Украине ситуация с накоплением угля на складах ТЭС и ТЭЦ ухудшилась.
В Украине на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не соблюдены минимальные требования по запасам угля.
Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости будут переведены на работу со 100% использованием газа.
Экономическая правда
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