Шмигаль: "Проблема с углем решена"

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Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена.

Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"О наличии угля. Пока баланс положительный: мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц", – заявил Шмигаль.

По словам премьера, с углем проблематика решена, по информации Минэнерго. "По запасам газа - их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон", - добавил глава правительства.

Напоминаем:

Служба безопасности письмом к правительству от 8 декабря предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.

С началом отопительного сезона в Украине ситуация с накоплением угля на складах ТЭС и ТЭЦ ухудшилась.

В Украине на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не соблюдены минимальные требования по запасам угля.

Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости будут переведены на работу со 100% использованием газа.

Экономическая правда