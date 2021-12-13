Жодна ТЕС в Україні не має мінімального обсягу вугілля
В Україні на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не дотримано мінімальних вимог щодо запасів вугілля.
Про це йдеться у даних Міністерства енергетики.
Так, жодна з українських ТЕС не дотримується ліцензійних умов роботи.
Добові витрати вугілля перевищують постачання на половині ТЕС: Слов’янській, Вуглегірській (державної "Центренерго"), Трипільській ("Центренерго"), Зміївській ("Центренерго"), Бурштинській (ДТЕК Ріната Ахметова) та Луганській (ДТЕК) теплоелектростанціях.
За даними Укренерго, внаслідок дефіциту вугілля не працюють 19 енергоблоків ТЕС.
Нагадуємо:
З початком опалювального сезону в Україні ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ погіршилася.
В Україні через відсутність палива станом на 22 листопада не працювали 20 блоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7 ГВт.
В Україну прибув перший із семи законтрактованих компанією ДТЕК кораблів із понад 60 тисячами тонн вугілля.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua