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Жодна ТЕС в Україні не має мінімального обсягу вугілля

Понеділок, 13 грудня 2021, 13:58
 
getty images

В Україні на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не дотримано мінімальних вимог щодо запасів вугілля.

Про це йдеться у даних Міністерства енергетики.

Так, жодна з українських ТЕС не дотримується ліцензійних умов роботи.

 

Добові витрати вугілля перевищують постачання на половині ТЕС: Слов’янській, Вуглегірській (державної "Центренерго"), Трипільській ("Центренерго"), Зміївській ("Центренерго"), Бурштинській (ДТЕК Ріната Ахметова) та Луганській (ДТЕК) теплоелектростанціях.

 

За даними Укренерго, внаслідок дефіциту вугілля не працюють 19 енергоблоків ТЕС.

Нагадуємо:

З початком опалювального сезону в Україні ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ погіршилася. 

В Україні через відсутність палива станом на 22 листопада не працювали 20 блоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7 ГВт. 

В Україну прибув перший із семи законтрактованих компанією ДТЕК кораблів із понад 60 тисячами тонн вугілля.

Економічна правда

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вугілля ТЕС

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