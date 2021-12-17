Из-за дефицита угля возможна техногенная чрезвычайная ситуация – СБУ
Служба безопасности предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.
Об этом говорится в письме СБУ в Кабинет министров от 8 декабря, которое располагает ЭП.
Так, Служба безопасности сообщает КМУ о сложной ситуации, которая образовалась в тепло- и электрогенерации в результате дефицита угля и увеличения задолженности.
Это может привести к "возможному неконтролируемому росту тарифов на производство электрической и тепловой энергии для конечных потребителей".
Что касается угля, то на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн топлива, в то время как план накопления составляет 2,632 млн тонн – более, чем в пять раз больше фактических запасов.
"Проблемы с теплоснабжением могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, росту социального напряжения среди населения и дискредитации органов власти", - говорится в письме.
СБУ приводит примеры ТЭС и ТЭЦ, являющиеся естественными монополистами и имеющие критическое значение для тепло- и электроснабжения потребителей.
Среди таких объектов:
- Славянская ТЭС (Донбасоблэнерго), обеспечивает г. Николаевка Донецкой области, остановка ТЭС обусловит отключение 14 тысяч потребителей;
- Луганская ТЭС (ДТЭК Рината Ахметова) является одним из основных источников теплоэнергии в Луганской области;
- Черниговская ТЭЦ обеспечивает 40% жителей Чернигова, в частности – объекты социальной инфраструктуры (больницы, школы и т.п.);
- Дарницкая ТЭЦ ("Евро-Реконструкция"), поставляет тепло киевлянам Днепровского и Дарницкого районов, работает на газе, запасы угля отсутствуют.
Напоминаем:
С началом отопительного сезона в Украине ситуация с накоплением угля на складах ТЭС и ТЭЦ ухудшилась.
В Украине на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не соблюдены минимальные требования по запасам угля.
На 22 ноября по этим же причинам не работали 20 блоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей общей мощностью 7 ГВт.
Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости будут переведены на работу со 100% использованием газа.
Экономическая правда
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