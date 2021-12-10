Новости 10 декабря: ограничение пластиковых пакетов, рекордная инфляция в США

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О бюджете. Киевский городской совет 9 декабря принял бюджет столицы на 2022 год - в частности, планируется получить доходы в сумме 69 млрд грн, доходы общего фонда бюджета запланированы в сумме 62,5 млрд грн.

О пакетах. С 10 декабря в Украине начали действовать ограничения использования полиэтиленовых пакетов в магазинах и кафе

Об инфляции. Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах ускорился до 6,8% – наивысшего значения за почти 40 лет

О МВФ. Национальный банк и Международный валютный фонд в следующем году начнут переговоры о новой программе сотрудничества

О Нафтогазе. За 9 месяцев 2021 года НАК "Нафтогаз Украины" получила 4,37 млрд грн убытка – это почти в 4 раза меньше, чем за соответствующий период предыдущего года (тогда убыток составил 17,03 млрд грн).

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