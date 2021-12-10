"Прощавай, пластику": в Україні почали діяти обмеження на пластикові пакети
З 10 грудня в Україні почали діяти обмеження на використання поліетиленових пакетів у магазинах та кафе.
Про це йдеться у законі про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.
Обмеження, що вступили в силу з 10 грудня є лише першим етапом, передбаченим законом. З цієї дати у всіх магазинах, на ринках, кафе та ресторанах заборонено використовувати пакети з товщиною стінок понад 50 мікрометрів. Саме в них покупці зазвичай складають придбані товари.
Придбати такі пакети можна буде лише для особистих цілей за встановленими урядом цінами.
Водночас закон дозволяє використовувати біорозкладні або екологічні пакети. Вони виготовляються з картопляного або кукурудзяного крохмалю, завдяки чому згодом розкладаються на елементи природного походження.
Проблема у тому, що з цінами уряд досі не визначився. Попри те, що у Мінекономіки напрацювали відповідну постанову, її зняли з розгляду 17 листопада і досі не ухвалили.
Загалом у міністерстві пропонують такі мінімальні ціни для пакетів понад 50 мкм: від 2 грн до 3 грн залежно від наявності ручок та бокових складок.
Крім того, такі ціни все одно значно менше від цін на екологічні альтернативи. Найдешевша альтернатива – пакети з кукурудзяного крохмалю, які в одній з мереж супермаркетів коштують 4 грн за одиницю. Тож наскільки ціна спонукатиме споживачів відмовлятися від пластику наразі передбачити складно.
Другий етап закону почнеться за три місяці – з 10 березня 2022 року. Якщо досі магазини можуть використовувати в торгівлі тонкі (товщиною стінок 15-50 мікрометрів) пакети, то з цієї дати це теж стане заборонено.
Крім того, з доступу зникнуть оксорозкладні (містять добавки, завдяки яким швидше розпадаються на мікропластик) та надтонкі пластикові пакети.
За порушення передбачені штрафи. Наразі заборонені пакети підлягатимуть утилізації. Якщо з 10 грудня Держпродспоживслужба зафіксує в закладах торгівлі безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, то штраф становитиме від 1,7 тис грн до 3,4 тис грн, а при повторному порушенні – до 8,5 тис грн.
Якщо ж суб'єкт порушить заборону на розповсюдження пакетів, сплатить штраф від 8500 до 17000 грн вперше, а за повторне порушення – від 17000 до 34000 грн.
Перевірятимуть також і ринки. Якщо громадяни помітили порушення, про них можна повідомити Держпродспоживслужбі.
Читайте більше у статті Дани Гордійчук та Іллі Колдомасова: Прощавай, пакете з пакетами? Що зміниться після заборони пластикових пакунків
Нагадуємо:
На засіданні 1 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування – у компаній є 9 місяців на адаптацію.
Слідом за пакетами з полиць магазинів може зникнути також одноразовий пластиковий посуд, соломинки, стаканчики та інші вироби.
Дана Гордійчук, ЕП
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