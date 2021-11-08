Новости 8 ноября: письмо об остановке электричества из Беларуси, цены на газ под 1000 долларов

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О маршрутках. Киев разрывает договоры еще с 4 перевозчиками на 11 маршрутах и убирает с улиц 76 "ржавых корыт".

Об угле. Запасы угля на складах ТЭС генерирующих компаний опустились ниже 0,5 млн. тонн.

Об электрике. Участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от "Белэнерго" по поводу остановки поставок электроэнергии.

О газе. Российский Газпром обещал с 8 ноября нарастить поставки газа в Европу, однако не сделал этого – цены вернулись до 990 долларов за тысячу кубов

О топливе. Сжиженный газ 8 ноября на украинских автозаправочных станциях достиг рекордной средней цены в 18,59 грн за литр.

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