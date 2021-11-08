Цена автогаза в Украине достигла исторического рекорда

Сжиженный газ 8 ноября на украинских автозаправочных станциях достиг рекордной средней цены в 18,59 грн за литр.

Об этом сообщает профильное издание enkorr.

С 5 ноября цены выросли в среднем на 14 коп/л. Цена на ресурс в сетях премиум-сегмента также побила рекорд за всю историю отслеживания.

Так, ОККО установила цену 19,49 грн/л (+50 коп/л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп/л).

SOCAR поднял цены на продукт на 10 коп/л до 19,08 грн/л, а "Параллель" – на 30 коп/л до 19,29 грн/л. Автотранс, Кворум и Motto откорректировали цены в сторону увеличения в пределах 5-15 коп/л.

Между тем, несмотря на конъюнктуру рынка сети Chipo и Mango в среднем снизили цены на 3 и 8 коп/л соответственно.

Издание отмечает, что с 1 июля по 8 ноября средняя стоимость автогаза в группе выросла на 8 140 грн/т, до 31 750 грн/т, в розницу – на 3,22 грн/л.

Напоминаем:

С сентября 2021 г. на оптовом сегменте рынка сжиженного газа ожидается повышение цены – это обусловлено, в частности, ростом спроса и логистическими перебоями.