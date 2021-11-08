Снова до 1000 долларов: цены на газ выросли из-за отсутствия экспорта из РФ

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Российский Газпром обещал с 8 ноября нарастить поставки газа в Европу, однако не сделал этого – цены вернулись в 990 долларов за тысячу кубов.

Об этом говорится в данных ICE Futures, Bloomberg.

На торгах 8 ноября на главном хабе Европы TTF в Нидерландах цены на газ выросли до 80,8 доллара за МВт-час или 987 долл. за тысячу кубометров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" заполнить свои европейские хранилища по окончании внутренней кампании. "Газпром" заявил, что не будет продавать топливо на своей торговой платформе 8-12 ноября, а также не забронировал дополнительных транзитных мощностей в направлении Европы на аукционах в выходные.

Кроме того, другой российский газопровод, Ямал-Европа, до сих пор прокачивает лишь часть нормального уровня в страны ЕС. Российский монополист тоже не забронировал дополнительных мощностей.

В Кремле считают, что поручение Газпром не нарушает, ведь может собственноручно принимать решения по ежедневным поставкам газа в Европу.

В то же время, положение на рынке ухудшается началом отопительного сезона, в который Европа вошла с одним из самых низких запасов за более чем десятилетие. Ожидается, что спрос будет расти в дальнейшем: синоптики прогнозируют понижение температуры в последующие недели.

В Bloomberg отметили, что некоторые трейдеры до сих пор рассматривают возможность того, что Москва все же возобновит поставки в Европу.

"Возможно, им нужны сутки, чтобы перенаправить потоки на экспорт, и нам следует дождаться вторника, прежде чем полностью утратить веру", – рассказал Джеймс Гакстеп, аналитик S&P Global Platts.

Он также отметил, что даже если Россия увеличит поток газа в Европу, объемы все равно ограничены, пока Газпром не забронирует дополнительный польский или украинский транзит.

На фоне отсутствия поставок и опасений дефицита топлива зимой европейская электроэнергия также дорожает. К примеру, в Германии цена мегаватт-часа прибавила 6,9% и выросла до 166,50 евро.

Напоминаем:

Несмотря на заявления об увеличении поставок газа в страны Евросоюза, РФ продолжает уменьшать транзит газа через украинскую газотранспортную систему, сообщили в Операторе ГТС.

Так, с 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн. м3 в сутки. В то же время, по контракту Газпром платит за транспортировку 109 млн м3 газа в сутки.

При этом стало известно, что Газпром остановил поставки еще одним из своих газопроводов в Европу. Так, с 30 октября физический поток по газопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему Германии упал до нуля.

В четверг, 28 октября, президент России Владимир Путин дал распоряжение главе Газпрома Алексею Миллеру увеличить с ноября закачку газа в подземные хранилища компании в Европе.

Экономическая правда