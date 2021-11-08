Участники энергорынка получили от Беларуси письмо об остановке поставок

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Участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от Белэнерго относительно остановки поставок электроэнергии.

Об этом говорится в письме беларуского госпредприятия участникам рынка.

В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины осуществляться не будут

По данным ЭП, такое письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный "Энергоатом". В то же время неизвестно, получили ли его все участники рынка. То есть возможно, что импортировать э/э сможет лишь одна или несколько компаний.

Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября.

По данным Укрэнерго Украина 8 ноября импортирует из Беларуси 400 МВт-час электроенергии в ОЭС.

Напоминаем:

6 ноября начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в объеме 5 МВт в год.

Импорт осуществляет только одна компания, ООО "ТЭТ групп", бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Она стала единственной, что получила электроэнергию с беларуской стороны. Раньше она никогда не импортировала э/э.

Цены на электроэнергию для бизнеса 1 ноября выросли на 27,7% в объединенной энергосистеме Украины.

Оператор Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям с Беларусью.

Экономическая правда