Запасы угля на складах ТЭС упали ниже 500 тысяч тонн – данные Минэнерго

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Запасы угля на складах ТЭС генерирующих компаний опустились ниже 0,5 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.

По подсчетам "Интерфакс-Украина", за последнюю неделю запасы снизились на 11,7% (на 63,5 тыс тонн): по состоянию на утро 1 ноября запасы угля на складах ТЭС составили 542,8 тыс тонн, а к 8 ноября они снизились до 479,3 тыс тонн.

За месяц – с 8 октября по 8 ноября – запасы на складах ТЭС сократились на 33,1% (на 236,7 тыс тонн).

Так, наименьшие запасы угля на эту дату зафиксированы на складах Приднепровской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго" (8,4 тыс тонн), Ладыжинской ТЭС "ДТЭК Западэнерго" (11,6 тыс тонн) и Углегорской ТЭС "Центрэнерго" (18,3 тыс тонн).

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Напоминаем:

Российская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину.

Для балансировки энергосистемы в зимний период правительство предлагает включить газовые энергоблоки ТЭС и ТЭЦ.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

Ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона будет атомная генерация – в работе будет 14 блоков из 15, в правительстве уверены, что этот ОЗП пройдут спокойно.

Экономическая правда