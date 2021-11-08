Киев разрывает договора еще с 4 перевозчиками: уберут с улиц 76 "ржавых корыт"

фото: telegram усова

Киев разрывает договоры еще с 4 перевозчиками на 11 маршрутах и ​​убирает с улиц 76 "ржавых корыт".

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя КГГА Константин Усов.

По его словам, аудиторская проверка конкурсных документов на перевозку пассажиров выявила очередные фальсификации, из-за которых необоснованное преимущество получили перевозчики на маршрутах:

№№ 224, 234, 539, 559 – "Союз-Авто"

№ 231– "Базальт"

№№ 421, 581, 155, 516 – "Кийтранс-2005"

№№ 517, 402 – "Универсал-Транс".

Усов объяснил, что договоры по 11 маршрутам разрываются в одностороннем порядке.

Он подчеркнул, что город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам - ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками, поскольку все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у "Киевпасстранса".

Например:

402 маршрутка – троллейбус №44

516 маршрутка – автобус №63

234 маршрутка – 29 троллейбус

224 маршрутка – 88-й автобус

"Мы убираем дублирование в маршрутной сети и пропорционально увеличиваем флот Киевпасстранса на указанных 11 направлениях", - резюмировал замглавы КГГА.

Напомним:

Киев разорвал договоры на 29-ти автобусных маршрутах общего пользования и убирает с улиц 232 маршрутки, на которые обнаружили поддельные документы.

Экономическая правда