Киев разрывает договора еще с 4 перевозчиками: уберут с улиц 76 "ржавых корыт"
Киев разрывает договоры еще с 4 перевозчиками на 11 маршрутах и убирает с улиц 76 "ржавых корыт".
Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя КГГА Константин Усов.
По его словам, аудиторская проверка конкурсных документов на перевозку пассажиров выявила очередные фальсификации, из-за которых необоснованное преимущество получили перевозчики на маршрутах:
- №№ 224, 234, 539, 559 – "Союз-Авто"
- № 231– "Базальт"
- №№ 421, 581, 155, 516 – "Кийтранс-2005"
- №№ 517, 402 – "Универсал-Транс".
Усов объяснил, что договоры по 11 маршрутам разрываются в одностороннем порядке.
Он подчеркнул, что город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам - ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками, поскольку все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у "Киевпасстранса".
Например:
- 402 маршрутка – троллейбус №44
- 516 маршрутка – автобус №63
- 234 маршрутка – 29 троллейбус
- 224 маршрутка – 88-й автобус
"Мы убираем дублирование в маршрутной сети и пропорционально увеличиваем флот Киевпасстранса на указанных 11 направлениях", - резюмировал замглавы КГГА.
Напомним:
Киев разорвал договоры на 29-ти автобусных маршрутах общего пользования и убирает с улиц 232 маршрутки, на которые обнаружили поддельные документы.
Экономическая правда
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