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Киев разрывает договора еще с 4 перевозчиками: уберут с улиц 76 "ржавых корыт"

Понедельник, 8 ноября 2021, 15:15
 
фото: telegram усова

Киев разрывает договоры еще с 4 перевозчиками на 11 маршрутах и ​​убирает с улиц 76 "ржавых корыт".

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя КГГА Константин Усов.

По его словам, аудиторская проверка конкурсных документов на перевозку пассажиров выявила очередные фальсификации, из-за которых необоснованное преимущество получили перевозчики на маршрутах:

  • №№ 224, 234, 539, 559 – "Союз-Авто"
  • № 231– "Базальт"
  • №№ 421, 581, 155, 516 – "Кийтранс-2005"
  • №№ 517, 402 – "Универсал-Транс".

Усов объяснил, что договоры по 11 маршрутам разрываются в одностороннем порядке.

Он подчеркнул, что город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам - ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками, поскольку все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у "Киевпасстранса".

Например:

  • 402 маршрутка – троллейбус №44
  • 516 маршрутка – автобус №63
  • 234 маршрутка – 29 троллейбус
  • 224 маршрутка – 88-й автобус

"Мы убираем дублирование в маршрутной сети и пропорционально увеличиваем флот Киевпасстранса на указанных 11 направлениях", - резюмировал замглавы КГГА.

Напомним:

Киев разорвал договоры на 29-ти автобусных маршрутах общего пользования и убирает с улиц 232 маршрутки, на которые обнаружили поддельные документы.

Экономическая правда

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КГГА Киев авто транспорт

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