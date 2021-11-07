Новости выходных: Минюст отменил решение в пользу застройщика, Кабмин остановил назначение главы налоговой

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О Привате. 7 ноября с 01-00 и до 04-30 часов утра Приватбанк приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

Об Осокорках. Министерство юстиции отменило решение частного нотариуса о праве постоянного пользования на земельный участок в 74,4 гектара земли у озера Тягле в Дарницком районе за ООО "Агрофирма Зодиак".

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