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Приватбанк приостановит проведение транзакций по карточкам и работу Приват24 на одну ночь

Суббота, 6 ноября 2021, 16:51

Приватбанк 7 ноября с 01-00 и до 04-30 часов утра приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. 

Об этом банк сообщил в пресс-релизе.

"В ночь с 6 на 7 ноября 2021 года ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для наших клиентов. 

Осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шопинг наших клиентов комфортен и доставлял удовольствие", - говорится в заявлении.

Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка. Там просят спланировать отдых или перенести свои безналичные покупки в торговой сети и интернете на несколько часов.

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Приват

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