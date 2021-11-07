Маск спрашивает в twitter продавать ли ему 10% своих акций "Теслы"

Илон Маск в Твиттере, спрашивает у подписчиков, нужно ли ему продать 10% своих акций "Теслы".

Об этом говориться в его аккаунте.

Причем обещает, что примет любой итог голосования и последует ему. Пока что проголосовало 2,7 миллиона человек: за - 56%, против - 43%.

Напоминаем:

В США на данный момент обсуждается введение так называемого "налога на миллиардеров", чтобы они платили не только за доход, полученный при продаже акций, но и за "прирост капитала", то есть когда акции владельца растут в цене.

Состояние Маска сейчас оценивается в 300 млрд долларов, но большая его часть в акциях. После принятия этого закона, так как акции "Теслы" подорожали, Маску придется заплатить налоги, деньги на которые возможно он возьмет с продажи своих акций.