Маск спрашивает в twitter продавать ли ему 10% своих акций "Теслы"
Илон Маск в Твиттере, спрашивает у подписчиков, нужно ли ему продать 10% своих акций "Теслы".
Об этом говориться в его аккаунте.
Причем обещает, что примет любой итог голосования и последует ему. Пока что проголосовало 2,7 миллиона человек: за - 56%, против - 43%.
Напоминаем:
В США на данный момент обсуждается введение так называемого "налога на миллиардеров", чтобы они платили не только за доход, полученный при продаже акций, но и за "прирост капитала", то есть когда акции владельца растут в цене.
Состояние Маска сейчас оценивается в 300 млрд долларов, но большая его часть в акциях. После принятия этого закона, так как акции "Теслы" подорожали, Маску придется заплатить налоги, деньги на которые возможно он возьмет с продажи своих акций.
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