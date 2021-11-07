Минюст отмотал назад решение по выделению половины экопарка Осокорки в интересах застройщика

ОО "ЭКОПАРК ОСОКОРКИ"

Министерство юстиции отменило решение частного нотариуса о праве постоянного пользования на земельный участок в 74,4 гектара земли у озера Тягле в Дарницком районе за ООО "Агрофирма Зодиак".

Об этом говорится на сайте КГГА

"Черному регистратору", который принимал это решение, аннулирован доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. То есть, он больше не сможет противоправно регистрировать права на имущество", - говорится в заявлении.

Там также отметили, что иск в Минюст был направлен Департаментом земельных ресурсов и теперь городские власти ожидают от Госгеокадастра соответствующих решений об отмене государственной регистрации несуществующего земельного участка.

Напоминаем:

Ранее Киевская городская государственная администрация анонсировала строительство парка у озера Тягле в Дарницком районе по инициативе и проекту общественной организации, созданной две недели назад.

По проекту ОО "Национальный парк сохранения и обогащение флоры и фауны "Осокорки" вместо 650 гектаров экопарка Осокорки обустроят вдвое меньший парк в санитарной зоне двух предприятий. На остальной территории девелопер Stolitsa Group должен был строить жилой комплекс "Патриотика на озерах" обанкротившегося банка "Аркада". Новый план застройки предполагает строительство 25 домов высотой до 27 этажей.