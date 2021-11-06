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Начался импорт электроэнергии из Белоруссии в Украину в объемах 5 МВт в час.

Об этом сообщил глава энергокомитета ВРУ Андрей Герус.

По его словам, объем мизерный, но интересно то, что импортировать будет только одна компания - ООО "ТЭТ групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко.

Она завоевала это право у 16 ​​компаний, из которых купили такое сечение 4 компании, в том числе ЭРУ Трейдинг, и Энергоатом. Но электроэнергию с белорусской стороны получили не четыре компании, а только одна компания.

"При чем эта компания никогда раньше не осуществляли импорт, свою деятельность начала только в октябре и уже проверяется регулятором на предмет махинаций на энергорынке на сотни миллионов гривен", - пишет Герус.

Он напомнил, что в 2019г крупнейшим импортером из Беларуси была компания Д.Трейдинг (группа ДТЭК), также импортировал Нафтогаз Украины и еще 5 компаний. А всего за 2019-2020гг было более 10 импортеров.

Напоминаем:

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен, аукционы в Беларуси не были проведены.

Оператор системы передачи Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственному пересечению из РФ для импорта электроэнергии.





